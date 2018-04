Ce înseamna când visezi cai. Semnificaţii în functie de culoare. Interpretările lui Freud şi Jung

Ce inseamna cand visezi cai: Generalitati

Calul aparut in vis inseamna dorinta de libertate sau poate reprezenta un tel pe care vrei sa-l implinesti. Cand visezi un cal care moare sau care zace, primesti mesajul ca urmeaza o situatie ce te va testa sau o situatie care va contribui la dezvoltarea ta personala. Daca te visezi calare pe cal, inseamna ca vei primi in grija alti oameni, pe care trebuie sa ii indrumi. Atunci cand visezi un cal bland, primesti mesajul ca trebuie sa infrunti cu curaj viitorul. Daca visezi un cal atasat de o caruta, inseamna ca vei avea taria de a trece peste situatii dificile in viata. Atunci cand visezi un cal salbatic, primesti mesajul ca ai nevoie de aventura, de actiune sau de creativitate in viata ta. Daca esti calare pe calul salbatic, inseamna ca urmeaza o perioada de satisfactie in viata ta sau ca trebuie sa fii putin mai responsabil in actiunile tale.

Daca visezi ca te musca un cal, fii atent la actiunile unei persoane care s-ar putea sa te atace sau sa te barfeasca in viata reala. Daca musca pe altcineva calul, mesajul este vei incepe un proiect nou sau vei relua un proiect mai vechi. Daca visezi balega de cal, inseamna bunastare. Cele mai vechi dictionare despre vise asociaza fecalele cu fericirea, bunastarea sau inceperea unor proiecte noi ce au legatura cu sporirea averii. Daca visezi ca omori un cal, poate insemna ca afli vesti proaste despre situatia financiara. Daca visezi ca vorbesti cu un cal, poate insemna nevoia ta de dezvoltare personala, de descoperire a misiunii tale pe pamant. Sau poate insemna nevoia ta de a oferi afectiune.

Daca visezi ca pariezi pe un cal la curse, poate fi mesajul asumarii unui risc. Fii pregatit sa anticipezi obstacolele care iti apar in cale. Daca animalul pe care ai pariat castiga, drumul spre succes este asigurat. Daca visezi cai care se bat, poate insemna o nevoie de aventura. Este posibil sa iti doresti schimbarea locului de munca sau sa incepi un nou proiect. Mesajul este sa te concentrezi pe ceea ce vrei sa faci.

