Ce înseamnă o partidă bună de amor în funcţie de zodie. Cine este romantic, cine este atent la protecţie, cine vrea pasiune

Berbec

Berbecilor se gandesc mereu la sex. Le place sa fie stimulati atat fizic cat si mental, iar pentru a-i impresiona trebuie sa vii intotdeauna cu ceva nou. Daca vrei sa-i dai gata definitiv, trebuie sa-i cuceresti din punct de vedere mental. Isi dorec atat de mult sa fie diferiti in dormitor incat nu se pot gandi la nimic altceva in timpul zilei.

Taur

Sex cu ambianta. Pentru Tauri conteaza experienta ca intreg. Adica, la fel de importanta este cina dinainte, vinul de dupa masa si modul in care sunt aranjate lumanarile parfumate. Daca vrei sa impresionezi in pat un taur, concentreaza-te pe detalii. Trebuie sedus prin toate simturile.

Gemeni

Sexul este neasteptat. Gemenii trebuie sa aiba intoteauna senzatia ca intind coarda, iar acest lucru este adevarat si in domitor. Daca vrei sa-i impresionezi, incearca ceva ciudat, diferit si oriunde altundeva decat in pat.

Rac

Sex protejat. Racii vor sa se simta iubit si chiar daca nu vor ca in pat sa fie intotdeauna lapte si miere, pana la urma vor siguranta si monogamie. Racii se dezlantuie doar in compania persoanelor carora chiar le pasa de ei. Sexy pentru un rac este sa se simta in siguranta, protejat.

Leu

Sexul care ofera putere. Daca stii sa faci un Leu sa se simta chiar mai sexy decat de obicei, atunci ii vei cuceri iremediabil inima. Leul vrea sa aiba mereu controlul, sa aiba incredere in el insusi, iar tu sa fii mereu dat pe spate in prezenta lui. Un Leu se simte sexy doar cand face amor. Orice il face sa se simta inconfortabil il va enerva.

Fecioara

Sex semnificativ. Poate ca la suprafata o Fecioara pare rece si ca nu pune prea mult pret pe timpul petrecut impreuna, insa ea vrea sa stie daca exista un soi de motiv pentru care formati un cuplu. O Fecioara se simte bine atunci ca relatia voastra are o menire.

Balanta

Sexul romantic. Balantele sunt regii si reginele dragostei si romantismului, iar pentru ele o partida buna de sex inseamna o experienta emotionala profunda. Vor sa se simta ca si cum ar pluti. Pentru Balante, sexul este o experienta holista: conteaza cum se simt atat fizic cat si emotional.

Scorpion

Sex intens. Indiferent ca este intunecat si secret sau pasional si emotional, Scorpionii asociaza orice lucru sexual cu un sentiment profund, intunecat. Sexul bun pentru un Scorpion este unul intens.

Sagetator

Sexul misterios. In orice relatie, Sagetatorul are nevoie de putin mister, secret, putina surpriza. Si, mai presus de orice, Sagetatorul are nevoie de subtilitate. Nu este atras de expresiile evidente. El vrea ca mai intai sa fie sedus din punct de vedere mental.

Capricorn

Sexul care iese din zona lor de confort. Cand este vorba de sex, Capricornii sunt atrasi de lucrurile care depasesc zona lor de confort. Vor sa fie, usor impinsi de la spate, in explorarea de lucruri si experiente noi. Totodata, Capricornii sunt excitati de tot ce-i excita pe partenerii lor.

Varsator

Sexul erotic. Un Varsator are nevoie de numai doua lucruri: sexul care ii ofera o experienta spirituala, sau sexul care ii confirma sentimentele pentru jumatatea sa. In ambele situatii, sexul trebuie sa fie supererotic si, uneori, ciudat.

Pesti

Sexul pasional. Pestii trebuie sa se simta devorati de pasrtenerii lor sexuali, iar experientele in pat trebuie sa clocoteasca de pasiune si intimitate. Dorinta carnala este importanta pentru Pesti indiferent ca este vorba despre o aventura de o noapte sau o relatie pe termen lung. In plus, sunt atrasi de tot ceea ce este irezistibil si, uneori iresponsabil.

