Ce le sperie pe femei în pat

Sexul e ceva nemaipomenit, minunat, daca este trait alaturi de persoana iubita si este inteles si perceput la o varsta propice, la care putem pricepe cu adevarat ce ni se intampla. Insa poate deveni ciudat, respingator si ceva de nesuportat in cazuri speciale.

Daca te afli la inceputurile relatiei cu o femeie sau chiar in prima noapte de dragoste cu ea, ar trebui, totusi, sa ai in minte o lista a lucrurilor pe care e bine sa nu le incerci din prima.

"Nu vrem sa fii taticul nostru"

Poate doar in filme mai e valabila sintagma si situatia in sine. Altfel, nici o femeie nu si-ar dori ca cel cu care face sex sa joace rol de tata, sa foloseasca un limbaj freudian care s-o trateze ca pe o fetita in timp ce face sex cu ea pe podeaua din baie. Indiferent de tipul de femeie intalnit, nici una nu vrea sa-i amintesti de tatal ei in momentele de maxima intimitate.

"Mai tii minte cand am facut atunci sex si apoi ai adormit imediat?!"

O multime de studii de specialitate atesta faptul ca cei mai multi dintre barbati adorm la foarte scurt timp dupa o partida de sex, evitand complet orice conversatie sau prelungire a vreunei stari sau conexiuni cu partenera. Ele pot interpreta atitudinea aceasta ca o maxima lipsa de interes in ceea ce le priveste, sau ca au fost, pur si simplu folosite si tratate ca un obiect sexual. Ceea ce poate grabi sfarsitul relatiei cu tine sau o poate cataloga drept ceva neserios, fara vreo sansa de a va petrece tot restul vietii impreuna. Este bine sa nu uitam faptul ca sexul inseamna a primi si a oferi. Asadar, este bine sa participi activ si sa te implici cu adevarat, chiar daca asta presupune sa faci un efort, sa ramai treaz si sa faci fata unor conversatii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.