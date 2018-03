Ce nu ai voie să faci în pat dacă vrei un somn bun

Iata ce NU ai voie sa faci in pat daca vrei un somn bun, iar a doua zi de dimineata sa te trezesti cu pofta de viata.

Gustarile inainte de culcare? Adio somn bun!

Stiai ca obiceiurile gresite de dinainte de culcare te pot tine treaz noaptea? De exemplu, daca ai consumat o cina consistenta inainte de culcare este mai greu sa adormi. Asta pentru ca mancatul noaptea declanseaza refluxul gastro-esofagian prin care acidul din stomac iese prin esofag si provoaca arsurile gastrice. Nu ai cum sa dormi bine. Daca trebuie neaparat sa mananci, alege o combinatie sanatoasa de proteine si carbohidrati cum ar fi un bol de cereale, unt de arahide si paine integrala, branza.

Televizorul te tine departe somnul bun

Multi dintre noi considera televizorul o parte esentiala a dormitorului, dar privind showurile inainte de culcare iti vei strica somnul. Stirile suparatoare, triste sau certurile din emisiunile de noapte iti pot tine minte treaza si pulsul ridicat. Incearca sa inlocuiesti privitul la televizor cu cititul unei carti bune, placute. Meditatia, rugaciunea sau retrairea unor experiente si amintiri placute sunt metode de a iti relaxa sistemul nervos.

Munca peste program iti afecteaza somnul bun

Pentru multi dintre noi, a aduce munca de la birou acasa este ceva normal. Dar daca si in pat stai si muncesti, vei ajunge sa platesti a doua zi. Cand analizezi cifre sau pregatesti o prezentare esti intr-o stare de alerta, cu mintea agera si cu nivelul de stres crascand – exact opusul starii pe care ar trebui sa o ai inainte de culcare. Daca esti chiar ocupat si presat de timp la munca si trebuie sa muncesti si de acasa, fa-o in alta camera, nu in dormitor. Si cand simti ca te ia somnul inchide tot si du-te la culcare ca se poate rezolva si maine.

