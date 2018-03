Ce plante ti se potrivesc in functie de zodie

Iata ce plante se potrivesc fiecarei zodii in parte.



Berbec – Paducelul

Regleaza tensiunea arteriala, calmeaza nervii (in special la femei). Paducelul este foarte bun in tratarea problemelor cardiovasculare pe sistem nervos.



Taur – Menta

Regleaza functiile sistemului digestiv, combate laringita si durerile menstruale. De asemenea, este recomandata pentru afectiunile sistemului respirator.



Gemeni – Sovarful

Este ideal in tratarea afectiunilor respiratorii si indicat in tratarea reumatismului si a artrozelor.

