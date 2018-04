Ce reprezintă cu adevărat horoscopul?

Majoritatea dintre noi, de când ne știm, ne-am început diminețile cu o ceașcă de cafea și cu o revistă sau ziar din care citeam horoscopul. Nici bine nu ne trezim că deja butonăm telefonul în căutarea horoscopului zilnic de pe site-ul preferat. Majoritatea dintre noi facem acest lucru, dar, v-ați întrebat vreodată de ce este bine să citim horoscopul? Dacă nu ați cercetat acest subiect și sunteți în căutarea unor răspunsuri dovedite științific, vă invităm să citiți în continuare și să vă convingeți de rolul horoscopului zilnic în viața noastră.

Acest tip de horoscop, cel zilnic, este cea mai întâlnită interpretare astrologică. Putem avea acces la horoscop atât prin intermediul televizorului, radioului, ziarelor, revistelor sau, cel mai des, online. Deși toți facem acest lucru, consultăm horoscopul, nu ne întrebăm prea des de ce o facem sau de ce ar fi bine sa o facem în continuare.

Dacă iubești superstițiile și ești înnebunită după horoscop și după prăjiturile cu răvaș, ar fi indicat să continui lectura acestui articol pentru a afla, cu adevărat, de ce este bine să citim horoscopul.

Întotdeauna, horoscopul este scris de persoane vizate ce înțeleg semnificația profundă a stelelor, toți cei specializați în aceste lucruri având o capacitate impresionantă de a înțelege și de a percepe viața, raportând totul la astre.

Horoscopul reprezintă o latură a științei astronomiei și provine încă din Grecia Antică. Își are originea în astrologie și s-a născut în urmă cu cel puțin 2000 de ani datorită oamenilor de știință care au dorit să găsească o legătură între planete, spațiu și ceea ce urmează să se întâmple în viața oamenilor, pe pământ.

Experții interpretează horoscopul pentru fiecare zodie, aceasta devenind horoscopul zilnic, săptămânal, lunar sau anual. Acest horoscop poate fi și mult mai individualizat dar, pentru acest lucru, experții au nevoie de absolut toate datele personale ale celui care își dorește o astfel de previziune.

Pe lângă aceste explicații logice ce țin de proveniența horoscopului, mulți dintre noi ne bazăm și pe rațiune sau sentimente și de aceea, ajungem să credem în horoscop și înainte de a căuta explicații raționale.

Fără a intra în explicații prea raționale, venim cu următoarele puncte pentru a explica de ce ar fi indicat să credem în horoscop.

Ar trebui să crezi în horoscop pentru că.....

1. Cu ajutorul horoscopului, ai mari șanse să eviți lucrurile neplăcute ce ți se pot întâmpla în ziua respectivă.

2. Cu ajutorul horoscopului te poți cunoaște mai bine pe tine însuți.

3. Horoscopul te poate ajuta în îmbunătățirea relațiilor cu toți cei din jurul tău.

4. Horoscopul poate reprezenta un bun subiect pentru socializare.

5. Dacă îți cunoști ascendentul, poți afla informații despre sufletul tău înainte de actuala reîncarnare.

6. Horoscopul te poate ajuta să valorizezi toate șansele ce îți sunt oferite pe parcursul unei zile.

În urma unui studiu întocmit de celebrul psiholog de la Universitatea Wisconsin din Statele Unite ale Americii, Margaret Hamilton, s-a demonstrat faptul că 70% dintre informațiile prezente în horoscop sunt pozitive, în timp ce 50% sunt neutre. Informațiile negative nu apar foarte des, acest lucru fiind datorat faptului că unii oameni, la aflarea unor astfel de vești, se plafonează și pot ajunge chiar la depresie. În schimb, informațiile pozitive îi ajută să își revină în momentele în care nu se simt foarte bine.

Cu ajutorul horoscopului, noi suntem capabili să ne proiectăm singuri viitorul, unul plin de fericire și de realizări. Dacă, de exemplu, la zodia ta se prezintă faptul că astăzi, vei fi extrem de activă și vei avea mai multă motivație să lucrezi pentru că efortul tău va fi răsplătit, cu siguranță vei munci cu mai mult drag și vei avea parte de mult mai multe realizări.

Consultă horoscopul și convinge-te că are efecte benefice asupra ta!

Chiar dacă nu reușești, sub nicio formă, să crezi în totalitate în horoscop, tot ar fi indicat să îl consulți, din când în când, pentru a te convinge dacă are sau nu efect deasupra ta. Este normal să gândim că totul este fictiv și că nu are cum să ni se potrivească nouă ceea ce este scris pentru milioane de oameni. Dar, ar trebui să știm că nu la asta se rezumă totul. Alinierea planetelor într-un anumit fel influențează norocul sau ghinionul unor persoane născute sub un anumit semn zodiacal și sub un anumit ascendent.

Deci, dacă noi suntem Raci iar astăzi planetele se aliniază într-un mod care ne avantajează, ar trebui să valorificăm acest lucru prin implicarea în activități ce ne pot aduce, în mod normal, o satisfacție cât mai mare. Horoscopul nu ne bagă în traistă ci ne ajută să conștientizăm anumite aspecte și să valorificăm anumite momente ce ne sunt prielnice.

Ar trebui să credem în horoscop și să ne auto-motivăm să dăm, în fiecare zi, tot ce e mai bun din noi .