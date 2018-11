Ce să faci şi ce să NU faci când ai o idilă la birou

Idila la birou este din ce in ce mai intalnita, in ziua de azi. Statisticile arata ca cel putin de 30% dintre cupluri s-au format in randul colegilor de serviciu. In plus, nici unul dintre cei chestionati la sondajul realizat de Sydney Morning Herald nu si-a ascuns idila la birou. De asemenea, datele reconfirma faptul ca nici angajatorii nu au probleme cu idila la birou, atat timp cat nu este afectata productivitatea fiecaruia. Exista, totusi, cateva reguli pe care trebuie sa le respecti atunci cand ai o idila la birou, Iata care sunt acestea in opinia scriitoarei Helaine Olen, coautoarea cartii "Partenerul de la serviciu: Manualul angajatului de a gasi si gestiona iubirea la birou".

Lucruri pe care NU trebuie sa le faci cand ai o idila la birou

– Nu-i cere o intalnire cand sunteti in birou

– NU-i trimite niciodata mesaje romantice de pe telefonul sau computerul firmei (baietii de la IT se pot distra de minune).

– NU faceti dragoste la serviciu. Chiar daca ai o idila la birou, asta nu inseamna ca trebuie sa se

