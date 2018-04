Ce se întâmplă când mori. Explicaţiile oamenilor de ştiinţă

Inainte de orice nu este logic sa crezi ca exista doar 2 optiuni (ambele eterne) dupa ce mori. Exista o multime de cercetari stiintifice legate de ce se intampla dupa ce oamenii isi parasesc corpurile cand mor si apoi se intorc dupa ce au petrecut putin timp in lumea spirituala. Mii de astfel de declaratii ale acestor oameni care au fost atat de aproape sa plece dintre cei vii ne ofera informatii care ne ajuta sa ne facem o parere mai completa despre ce ne asteapta dupa ce murim. In unele declaratii se vorbeste despre iad, si in cele mai multe despre Rai insa mai exista si alta fata a monedei care trebuie analizata.

Doctorul Michael Newton un psiholog specializat in hipnoterapie, si-a hipnotizat pacientii pentru a-i scapa de experiente traumatizante din trecut care ii impiedicau sa se vindece. Curand, el a descoperit ca era capabil sa aduca la lumina intamplari care nici macar nu au avut loc in aceasta viata, ci la granita dintre doua vieti.

In cartile sale Calatoria sufletelor si Destinul sufletelor el dezvaluie cateva dintre cazurile la care a lucrat tip de peste 4 decenii. Surprinzator, declaratiile facute de cei ajunsi la granita dintre viata si moarte sunt asemanatoare.

Iata ce se intampla cand mori.

1. Retraiesti intreaga viata

Un fenomen intalnit la toate persoanele care se afla in bratele mortii este faptul ca in acele momente in cateva secunde isi revad intreaga viata. Sinapsele creierului intra intr-o stare rapida ceea ce iti permite sa accesezi toate memoriile chiar inainte ca sufletul sa se separe de corp.

