Ce se întâmplă cu Formularul 600 din martie. Românii vor plăti din nou taxe pe venitul "estimat". Anunţ oficial de la Finanţe

Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci când la nivelul Guvernului se declară un lucru, se anunţă foarte clar, în cazul acestui formular, amânarea lui şi lăsarea acelei date de 25 martie, înseamnă că Guvernul se încadrează perfect în ceea ce are astăzi ca şi obligaţii. Acele discuţii că am amânat termenul, dar am uitat să amânăm termenul de plată este o eroare şi, din păcate, cineva tot o rostogoleşte. Toţi contribuabilii sunt asiguraţi medical, pentru că se şi află în cele 90 de zile legale din punct de vedere medical, între ultima plată şi data când trebuie să facă următoarea plată. Dată până la care noi, la nivelul Guvernului, va fi o schimbare radicală în bine, vom veni cu un act normativ care ne va schimba mecanismul în unul foarte simplu, va fi un singur formular, din cele cinci câte au persoanele fizice. Vom vedea care va fi termenul de depunere. Va fi pe estimare şi nu pe realizare. Cei care au depus nu trebuie să o mai facă decât dacă sumele declarate până în prezent sunt mai mari decât estimările pe acest an. Toţi contribuabilii îşi păstrează calitatea de asigurat medical, nu-şi pierde nimeni această calitate”, a declarat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbătă, că în curând va fi numit un nou şef la ANAF, precizând că cei care lucrează în sistem trebuie să o facă în continuare, indiferent de cine preia conducerea.

„Curând, curând va fi o discuţie clară şi vom închide acest subiect, pentru că văd că şi aici se fac fel de fel de speculaţii şi nu este bine, dar cei care lucrează în sistem trebuie să o facă, indiferent de cine este la conducere”, a răspuns ministrul de Finanţe la Antena 3, întrebat când va avea ANAF un nou şef.

În ultimele zile, în spaţiul public au apărut discuţii legat de o nouă numire la ANAF, însă nicio numire oficială nu a fost publicată în Monitorul Oficial.