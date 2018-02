Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei apă caldă dimineata, pe stomacul gol. Efecte ULUITOARE!

Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece?

Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare.

Efectul #1: Reducerea durerii

Un pahar de apa calda dimineata, pe stomacul gol, te ajuta in cazul in care ai gatul inflamat, iritat si uscat. Se reduce temporar durerea cauzata de gatul uscat. In plus, apa calda usureaza crampele si relaxeaza muschii stomacului.

Efectul #2: Imbunatatirea tranzitului intestinal

Un pahar de apa calda dimineata, pe stomacul gol, te ajuta in cazul in care suferi de indigestie, prin activarea colonului si a tranzitului intestinal. Corpul va fi mai pregatit sa absoarba substantele nutritive din alimente.

De asemenea, la un studiu la care au participat pacienti cu acalazie (incapacitate a musculaturii netede a tubului digestiv, in stare de spasm de a se relaxa), s-a observat ca un pahar cu apa calda consumat in fiecare zi pe stomacul gol a dus la imbunatatirea cu 58% a simptomelor bolii.

Efectul #3: Imbunatatirea circulatiei

Un pahar de apa calda dimineata, pe stomacul gol, te ajuta la imbunatatirea circulatiei sangvine. Cand corpul este cald, fluxul sangelui creste simtitor. Apoi scade si se normalizeaza. Consumul de apa calda inalzeste corpul din interior si, astfel, se imbunatateste circulatia.

