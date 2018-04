Ce se intampla in corpul tau daca mananci doua linguri de ulei de cocos in fiecare zi, timp de 60 de zile

Insa Dr. Mary Newport a dezvoltat o teorie in jurul digestiei uleiului de cocos si efectele sale asupra creierului. Ea il considera un combustibil pentru creier. Mai exact, Newport crede ca un consum de ulei de cocos poate di benefic in cazul persoanelor care sufera de Alzheimer.

Sotul doctoritei Mary Newport, Steve, a inceput sa se confrunte cu probleme cognitive, care au fost legate de dementa progresiva dupa ce a depasit 50 de ani. In urma unui RMN, Steve a fost diagnosticat cu Alzheimer.



Dr. Newport vorbeste de modul in care sotul sau a fost afectat de boala: „Multe zile in sir, parea ca se afla intr-o ceata mentala: nu putea gasi nici o lingura si nici nu-si putea aminti cum poate scoate apa din frigider. Intr-o zi l-am intrebat daca a sunat o anume persona, iar el mi-a raspuns ca . Doua zile mai tarziu si-a amintit mesajul si mi l-a spus".



In mod ciudat, Steve a retinut informatia desi memoria pe termen scurt era zero. Mary avea impresia ca dieta a jucat un rol importnat in aceasta intamplare.



Femeia a descoperit ca trigliceridele cu lant mediu era considerate potential tratament pentru persoanele suferinde de Parkison, boala lui Huntington, scleroze multiple si diabet.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.