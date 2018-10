Ce se întâmplă în creier când eşti fericit

Fericirea artificiala

Multi oameni devin dependenti de substantele chimice – alcool, cocaina, amfetamine, heroina si nicotina. De ce o fac si de ce nu sunt fericiti? Pentru ca in creier exista o varietate de sisteme chimice ce le regleaza activitatile electrice in mers si in somn si drogurile stimuleaza artificial aceste sisteme, insa emotiile nu sunt cele de bucurie.

Spre exemplu, un compus chimic numit „dopamina" este imprastiat in creier de celule specializate in momentul in care o persoana obtine orice fel de recompensa, precum satisfacerea foamei si setei, castigarea unui premiu, ori trecerea unui examen. Dopamina este cunoscuta si sub numele de „hormonul recompensa". De asemenea, actiunile sale chimice sunt produse si de compusi precum de amfetamina si cocaina. Ele ofera sentimentul de optimism, putere, cunostiinta si un nivel ridicat de energie.

Acelasi compus chimic legat de dependenta de droguri poate, in acelasi timp, contribui la obezitate, au descoperit oamenii de stiinta.

Nu este surprinzator ca oamenii care nu se bucura de succes in viata, care traiesc in saracie si fara speranta isi cheltuie banii de mancare pe achizitionarea substantelor care produc beatitudine. Insa aceea nu este fericirea si chiar si oamenii cu rezultate importante in mediile academice sau cei care se bucura de succese in afaceri si cei care simt euforia nu confunda acel sentiment cu fericirea.

Alte substante chimice, endorfinele actioneaza in creier ca analgezici naturali. Actiunile lor sunt imitate de heroina si morfina ca si de alcool. Din nou nu este de mirare ca persoanele care sufera din cauza durerii emotionale a regretului, vinei, rusinii si disperarii si-ar putea gasi linistea in uitare. Insa nici asta nu este fericirea.

Un alt compus chimic, numit serotonina este important pentru relaxarea mentala, care este o conditie importanta pentru a putea dormi. Inca nu stim motivul pentru care dormim, insa stim ca nu am putea supravietui fara el. Eliberarea de agitatie si anxietate este mediata de serotonina care, totodata, conduce la recuperarea de pe urma unor forme de depresie. Acesta este motivul pentru care un medicament precum Prozac a devenit atat de popular. Nu actioneaza precum serotonina insa prelungeste actiunea serotoninei din creier, chiar daca acesta produce foarte putina. Totusi, nici acesta nu este acelasi lucru cu fericirea.

Exista oare o substanta chimica pentru bucurie? Oamenii de stiinta incep sa inteleaga ca intrebarea este gresita. Nu exista o astfel de substanta si chiar si intrebarea demonstreaza o ignoranta crasa legata de modul in care creierul si oamenii functioneaza.

