Ce secrete au vegetarienii pentru un sex spectaculos

Specialistii insista, totusi, asupra afirmatiilor vegetarienilor convinsi si detaliaza, explicand cum ca nu e necesar sa devii 100% vegetarian, ca sa performezi ca un profesionist, dar atrag atentia ca grasimile saturate atrag boli coronariene si de aici totul poate influenta pe mai multe planuri si viata sexuala.

Si ca sa se evite complicatiile care pot duce la asa ceva, iata secretele vegetarienilor in ceea ce priveste o viata sexuala perfecta:

Ovazul si cerealele integrale

Doza zilnica de ovaz, amestecat cu alte cereale integrale nu numai ca duce la cresterea nivelului de testosterone in fiecare dimineata, dar ajuta si la mentinerea unei erectii de invidiat. Ovazul contine L-arginina, un aminoacid care actioneaza in mod direct asupra starii vaselor de sange, mentinandu-le curate si in perfecta stare. In plus, relaxeaza vasele de sange, eficientizandu-le la maximum.

