Ce şi-a dorit Andrei Gheorghe înainte să moară. Fosta soţie face dezvăluiri incredibile

"E foarte greu intr-o cultura cum e Romania ca oamenii sa ramana in relaţii cordiale si familiile vechi cu cele noi sa construiasca ceva valoros. Din pacate cand sunt divorturi, nu ca al meu cu Andrei, ca am vrut sa ne si recasatorim, era exemplul lui Prigoana , spaima ca picam in ridicol , oricum traiam impreuna , ce sens mai avea", a spus fosta soţie a lui Andrei Gheorghe la Antena Stars.

Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Medicii legişti au stabilit că omul de televiziune s-a stins cu 12 ore înainte de a fi găsit prăbuşit în baie.