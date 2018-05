Ce spune băutura preferată despre modul în care face sex

Iata ce spun specialistii de la Elitedaily.com.

1. Whiskey

Ii place sexul agresiv, dominator. Nu-i este frica sa faca ce vrea, cand vrea. Pozitia preferata: doggystyle (barbati), ea deasupra (femei).

2. Tequila

Ii place sexul aventuros, in orice loc, in orice conditii. N-ar trebui sa te mire daca dupa o noapte cu tequila va treziti trei sau chiar mai multi in pat.

3. Vin

Ii place sa faca sex, insa numai dupa un preludiu romantic care sa sporeasca intimitatea. Vinul este un afrodisiac care va spori dorinta femeilor. Aveti grija sa nu beti prea mult, ati putea adormi inainte de orgasm.

