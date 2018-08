Ce spune erecţia despre tine. Cum sa eviţi problemele cardiovasculare

"Omul are varsta arterelor sale" – asta scria medicul englez Thomas Sydenham in urma cu aproape 400 de ani, si afirmatia e cu atat mai valabila in vremurile noastre. Astazi, un bun cardiolog iti poate determina starea de sanatate a arterelor plecand de la cateva intrebari de rutina: daca esti fumator, cum stai cu tensiunea arteriala, daca ai un istoric familial de boli cardiovasculare premature s.a.m.d. Dintre toti factorii care influenteaza sanatatea arterelor, cel mai relevant indicator ca lucrurile merg bine sau rau este insa calitatea erectiei.