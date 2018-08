Ce spune forma burţii despre tine. Poţi avea probleme mari de sănătate

Daca burta ta este lasata si grasimea se concentreaza in partea de jos a abdomenului - Ai putea fi stresata. Exista studii care spun ca persoanele perfectioniste dezvolta acest tip de burta. Pentru a scapa de acest timp de burta, trebuie sa te relaxezi, sa renunti la junk food si sa nu mai bei asa multa cafea.

Daca ai burta foarte lasat - Este un indicator ca muncesti prea mult. Cel mai bine este sa ai o dieta echilibrata pentru a scapa de acest tip de stomac.

Daca burta este foarte moale - Stai foarte mult pe scaun si consumi multe alimente bogate in zaharuri. In plus, mananci atunci cand esti stresata. Cel mai bine ar fi sa renunti o perioada la alcool, faina si gluten.

Burta este tare si umflata - Probabil ai indigestie sau gaze. Intoleranta alimentara poate cauza aceasta problema, asa ca testeaza-te sa vezi ce alergii alimentare ai.