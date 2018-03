Ce substanţă s-a folosit în atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus. Secretarul american de stat Rex Tillerson acuză Rusia

Fostul agent dublu rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi cu un agent neurotoxic numit ”novicioc” (novice), o armă dezvoltată de Uniunea Sovietică la sfârşitul Războiului Rece, a declarat luni Theresa May în Parlament, unde a anunţat că Guvernul ei a conchis că Rusia este ”foarte probabil” vinovată de otrăvirea fostului colonel GRU şi a fiicei sale, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.