Ce tip de femeie îşi doresc bărbaţii în funcţie de zodie

Astrologii au alcatuit o lista cu o serie de trasaturi pe care barbatii din toate zodiile le cauta la femeia visurilor lor.

Berbec – Aventuroasa

Barbatului Berbec ii place sa se joace. Prefera femeile directe, aventuroase, atletice, spontane, curajoase, dornice de iesiri in natura. Berbecului ii place tipul de femeie care nu vrea neaparat sa o placa un barbat. Ea este asa cum este si cu siguranta o va placea cineva. Si nu-i place genul de femeie care ar face orice pentru a fi pe placul cuiva.

Taur – Feminina

In contrast cu Berbecul, barbatul Taur iubeste femeia feminina, pretioasa, care are stil, forme apetisante. Pentru ca sunt firi traditionaliste, Taurii prefera femeile care se imbraca elegant, care isi pun in valoare trasaturile. De asemenea, barbatului Taur ii plac femeile care stiu ce vor, nimic nu i se pare mai sexy decat femeia stapana pe sine.

Gemeni – Intelectuala

Gemenii nu sunt atrasi neaparat de modul in care arata o femeie, cat de ce are in cap. Barbatul din zodia Gemeni prefera sa stea langa o femeie care ii ofera stimulare intelectuala. Va alege intotdeauna tocilara si nu majoreta. Gemenilor le place sa vorbeasca, deci vor vrea alaturi o persoana la fel de comunicativa.

