Ce trebuie să faci în caz de cutremur. Sfaturile care îţi pot salva viaţa

Ce este de facut inainte de un cutremur:

- pregatiti un plan de urgenta pentru familia si casa dvs

- daca locuiti singur pregatiti un plan de urgenta pentru dumneavoastra care sa aiba in vedere prietenii si vecinii

- invatati metode de prim ajutor medical, inclusiv resuscitare cardio-pulmonara

- aflati care sunt locurile cele mai sigure in casa dvs in caz de cutremur si exersati refugierea dvs in acele zone

Locuri sigure: sub mese sau birouri grele; pe holuri; in coltul camerelor; langa stalpii de rezistenta.

Locuri periculoase: langa ferestre sau oglinzi; langa obiecte grele ce ar putea sa cada; bucataria; usile, unde socul poate provoca usile sa va loveasca.

Trebuie să aveţi pregătit un Kit de prim ajutor

- pastrati cate un kit de prim-ajutor in casa si in masina.

- medicamente: analgezice, antiseptice

- notati pe o foaie de hartie medicamentele necesare fiecarei persoane din familie si pregatiti provizii din aceste medicamente

Alte provizii necesare:

- radio cu baterii AM/FM si baterii de rezerva (inlocuiti bateriile de rezerva la fiecare 12 luni)

- lumanari

- lanterne si baterii de rezerva (1 lanterna / persoana). Pastrati-le langa pat, in masina si la locul de munca (impreuna cu baterii de rezerva).

- ciocan, cuie, chibrite, sfoara, banda adeziva, pix, marker, carnetel, briceag, fluier (3 fluieraturi scurte este semnalul pentru ajutor).

Actele familiei trebuie depozitate in pungi de plastic care se inchid ermetic.

Cum sa va protejati in timpul unui cutremur daca va aflati...

Intr-o cladire:

- Stati pe loc. Nu fugiti afara.

- Intrati sub o masa grea sau un birou sau orice alt obiect de mobilier de care va puteti tine. Daca sunteti pe un hol ghemuiti-va si proptiti-va de un perete de interior.

- Evitati usile. Din cauza miscarilor usile se pot tranti si pot sa va raneasca

- Protejati-va fata si capul

- plecati de langa ferestre, usi de sticla, oglinde, sobe, biblioteci, mobilier inalt

- daca sunteti intr-un scaun cu rotile blocati rotile si acoperiti-va capul si ceafa cu mainile

- nu folositi liftul. Daca va aflati intr-un lift in timp ce incepe un cutremur apasati butonul de oprire si apoi butonul celui mai apropiat etaj. Iesiti din lift cat de repede puteti.

Afara:

- stati pe loc. Incercati sa va duceti spre o zona mai sigura departe de ferestre, cladiri, stalpi de electricitate sau de telefon

Intr-un vehicul:

- Incercati sa trageti pe dreapta intr-un loc sigur. Nu blocati soseaua. Feriti-va de poduri, tunele si cladiri. Stati in vehicul.

Intr-un loc public aglomerat

- retrageti-va intr-un loc unde sa nu fie imbulzeala. Daca va aflati intr-un centru de magazine (Mall) intrati in cel mai apropiat magazin.

La scoala:

- Intrati sub banca si agatati-va de piciorul acesteia. Nu stati cu fata spre geam.

In autobuz:

Stati pe scaun pana la oprirea acestuia.

Dupa cutremur:

- verificati daca sunteti ranit sau daca sunt raniti in zona. Administrati primul ajutor.

- Nu folositi telefonul decat daca vreti sa anuntati o urgenta majora.

- imbracati-va in haine rezistente care sa va protejeze de moloz sau de geamuri sparte.

- verificati casa pentru a vedea daca are distrugeri. Daca dvs considerati ca locuinta nu este sigura, iesiti si nu mai intrati inauntru.

- nu aprindeti chibrite, nu folositi intrerupatoare pana cand nu va asigurati ca nu sunt scurgeri de gaze. Folositi lanterne si nu inchideti robinetele principale de la tevi decat daca sunt avarii la acestea.

- daca aveti apa la robinet imediat dupa cutremur, umpleti cu apa cada de baie si orice alte recipiente.

- Ascultati la radio anunturile oficiale.

- nu folositi vehiculul decat in caz de urgenta majora. Pastrati drumurile libere pentru ambulante si pompieri.

- daca sunteti in masina iar in jurul acesteia au cazut cabluri de electricitate de pe stalpi, nu coborati din masina. Asteptati sa fiti salvat.

stati la 10 m distanta de cablurile cazute de pe stalpi.

- daca aveti animale de companie cautati-le si asigurati-va ca nu sunt ranite.

Un cutremur cu magnitudinea 4,5 a avut loc miercuri seară, în apropiere de Covasna. Seismul a fost localizat la adâncimea de 144 de kilometri, potrivit INFP.

