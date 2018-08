Ce trebuie să faci neapărat până la finalul verii, conform semnului tău zodiacal

BERBEC - Concentreaza-te pe sanatate si stabilieste-ti prioritatile. Sfarsitul verii trebuie sa fie pentru tine o perioada de detoxifiere fizica si mentala.

TAUR - Organizeaza o petrecere de final de vara. Esti mai creativ ca niciodata, asa ca nu ar strica sa te bucuri putin de vremea frumoasa.

GEMENI - Revitalizeaza-ti locuinta. A venit momentul sa-ti pui lucrurile in ordine si acasa. Organizeaza, redecoreaza si asigura-te ca inima ta are un loc in care sa se retraga de fiecare data.

RAC - Exprima-ti creativitatea si creeaza arta. A venit momentul sa pictezi, sa scrii poezii sau sa ai activitati care iti implica partea creativa.

LEU - Castiga bani si cumpara-ti lucruri frumoase. Sfarsitul verii este cel mai bun moment in care poti materialista. Alege lucrurile pe care le-ai visat intotdeauna.

FECIOARA - Schimba-ti look-ul. Priveste-te bine in oglinda si da-ti un refresh. Poate a venit momentul sa-ti schimbi culoarea parului. Sau poate trebuie sa-ti faci tatuajul pe care il visai.

BALANTA - Conecteaza-te cu partea ta spirituala. Sfarsitul verii este perioada perfecta in care te poti reconecta cu sinele. Aliniaza-ti mintea, inima si corpul cu ajutorul meditatiei. Petrece timp singura.

SCORPION - Implica-te intr-o activitate din comunitatea in care locuiesti. Lumea are nevoie de tine si de energia ta. Cunoaste oameni noi si lupta alaturi de ei pentru a indeplini un vis.

SAGETATOR - Fa o schimbare importanta in cariera. Este momentul tau. Lucreaza la visul tau. Asuma-ti riscuri. Demonstreaza-le celor din jur ca ai superputeri.

CAPRICORN - Pleaca intr-o noua aventura. Exploreaza lumea si redescopera-te.

VARSATOR - Conecteaza-te cu partea ta sexy. Exploreaza-ti corpul, sexualitatea si dorintele.

PESTI - Petrece mai mult timp cu prietenii. Aminteste-le celor din jur ca adori sa petreci timp in compania lor.

