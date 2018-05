Ce trebuie să ştii dacă iei medicamente pentru subţierea sângelui

In cazul in care iei medicamente pentru subtierea sangelui ar trebui sa fii foarte atent atat la dieta, cat si la stilul de viata in general. Spre exemplu, trebuie sa eviti alimentele bogate in vitamina K, dar si orice activitate care ti-ar putea cauza chiar si cea mai mica zgarietura. Oricand aceasta s-ar putea transforma intr-o hemoragie care sa-ti puna viata in pericol.