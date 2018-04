Ce trebuie să ştii dacă vrei să poţi balerini

Considerati comozi, usor de purtat si de incaltat, acestia reprezinta optiuni favorite pentru multe femei. Ceea ce nu stiu ele, este ca acest tip de incaltaminte le poate afecta piciorul, din cauza ca favorizeaza aparitia unghiei incarnate la nivelul degetului mare.

Aceasta nu ar fi singura neplacere. In cazuri netratate si nebagate in seama, pot aparea si infectii din cauza unghiei incarnate. Ortopezii au explicat felul in care se poate ajunge la un astfel de scenariu sumbru si care poate strica planurile de vara pentru multe femei. Din cauza formei ascutite la varf, balerinii strang piciorul si exercita multa presiune pe unghia degetului mare, care astfel ajunge sa patrunda in piele, scrie bzisanatate.ro.

Statisticile in acest sens sunt extrem de ingrijoratoare. Popularitatea balerinilor a crescut in ultimii ani, dar odata cu ea au crescut si cazurile de unghii incarnate. Cifrele arata ca numai in ultimii cinci ani au fost semnalate din ce in ce mai multe cazuri de femei care au prezentat infectii severe din cauza celor mentionate mai sus. Au fost si cazuri in care s-a ajuns si la infectarea osului (n.r. – ostiomielita). Unele femei au trait chiar o adevarata drama, intrucat in cazul lor s-a ajuns la amputarea picorului.

Una dintre masurile care poate proteja doamnele si domnisoarele de aceste neplaceri este legata de banala taiere a unghiilor, respectiv de modalitatea corecta de taiere. Colturile unghiilor trebuie mentinute in unghi drept, contrar tendintelor din saloanele speciale, in care colturile sunt inlaturate pentru ca asa ar fi estetic. Apoi, este foarte important ca la primele semne de unghie incarnata sa se ia primele masuri.

Prima oara se renunta la incaltamintea daunatoare si se poarta numai un anumit tip de incaltaminte deschisa, care lasa piciorul cat mai liber, cum ar fi sandalele. Unghia incarnata trebuie examinata de un medic specialist, nicidecum tratata cu antibiotice luate dupa ureche. Ultima masura recomandata se refera la smulgerea unghiei. Sub nicio forma, nu trebuie sa se ajunga la asta.