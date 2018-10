Ce trebuie să ştii despre sexul tantric

Poate ca ti se pare ca sexul tantric este un obiectiv prea inalt pentru oamenii obisnuiti insa poate fi destul de simplu de incorporat in dormitorul tau. Diferenta dintre ideea despre sex in cultura vestica si cel tantric este ca primul se concentreaza pe orgasm, in vreme ce ultimul pe placerea propriu zisa a amorului.

Cum sa incepi

Sunt cateva metode de baza pentru a crea o conexiune mai puternica cu partenerul. Rezerva timp si fa ceea ce simti ca este natural.

Sincronizati-va respiratiile. Fiecare dintre voi ar trebui sa urmareasca respiratia celuilalt in timp ce incercati amandoi sa respirati mai adanc. Priviti-va in ochi si spuneti-va cuvinte de amor si de incurajare in timpul experientei. Masati-va si mangaiati-va usor. Bateti usor cu degetele in diverse zone ale corpului astfel incat sa deveniti constienti de ele. Apropiati-va de zona genitala a celuilalt insa nu va atingeti acolo, inca. Treceti de la preludiu la lucruri mai intense si serioase. Sarutul tantric este o modalitate excelenta de a creste conexiunea dintre voi. Buzele se deschid, iar respiratia poate trece cu usurinta de la unul la celalalt. Apoi buzele se apropie usor pentru un sarut.

