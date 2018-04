Ce trebuie sa stii NEAPARAT despre vise

Toata lumea este interesata de vise si cerceatorii fac tot felul de studii despre vise pentru a afla tot mai multe despre ele. In momentul in care pui capul pe perna, partea constienta din tine intra in repaos, insa celulele care dau "stingerea" creierului sunt foarte active. Ce se intampla insa cu visele? De ce unii pot dormi linistit, in timp ce altii au numai cosmaruri?