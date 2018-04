Ce urăşti cel mai mult la fiecare zodie, dar şi ce adori

Aşa cum o monedă are două feţe, aşa şi omul are părţile lui bune şi mai puţin bune. Iar această dualitate ne face, de fapt, oameni. Fiecare zodie are caracteristicile sale câte pot fi luate drept calităţi sau defecte. Nu există zodie rea sau zodie bună, ci zodie pe care o poţi sau nu tolera.