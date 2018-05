Ce zodie va pierde pe cineva drag în luna iunie? Urmează o perioadă sfâşitoare şi vor curge râuri de lacrimi

Pierderea unei persoane dragi este o încercare grea, dar trebuie să fii puternic și să faci față cu brio provocărilor vieții. Pentru această zodie se anunță o perioadă sfâșietoare, în care va trebui să-și ia adio de la o persoană dragă, în luna iunie 2018.

Astfel, pentru nativii Săgetător, horoscopul lunii iunie 2018 nu vine cu vești deloc bune. După data de 15 iunie, vei primi o veste cumplită, iar o persoană dragă te ve părăsi pentru totdeauna.

Despărţirea fizică este grea, dar, din păcate, este inevitabilă şi aceşti nativi trebuie să fie puternici şi să accepte lucrurile aşa cum vin. Chiar dacă urmează o perioadă sumbră în viaţa nativilor Săgetător, ei trebuie să se reculeagă şi să depăşească situaţia.

Mai mult decât atât, Săgetătorii trebuie să aibă grijă la gestionarea banilor, iar nici în plan profesional nu se anunță lucruri bune.

Cele 4 zodii care vor avea un an genial din luna mai

1. Leu. Atunci cand un Leu este increzator in fortele proprii, acesta radiaza de fericire, iar cei din jur nu pot decat sa il admire. Acest nativ are o personalitatea influentata de Soare, stralucitoare, iar atunci cand isi accepta slabiciunile, devine invincibil.

Daca ai pierdut pe cineva in 2017 sau chiar pe tine insati, afla ca acest an va fi complet diferit. Anul 2018 va fi plin de surprize pentru zodia Leu. Desi nu vei putea observa foarte bine acest lucru, vei avea parte de o schimbare brusca si pozitiva in viata ta. Horoscopul 2018 spune ca te vei trezi intr-o zi si vei realiza ca esti cu adevarat norocoasa, dar si fericita.

2. Sagetator. Acest semn se afla sub influenta planetei Jupiter, o planeta a dezvoltarii, a oportunitatilor si a expansiunii. Nativii nascuti in aceasta zodie au intotdeauna planuri marete. Anul 2017 a venit pentru ei cu schimbari uriase, la care si acum incearca sa se adapteze. Totusi 2018 va fi anul in care Sagetatorul va culege roadele. Ce te asteapta in 2018? O iubire care iti va face viata mult mai frumoasa si o oportunitate de cariera pe care nu trebuie sa o ratezi.

3. Balanta. Ai supravietuit unui an care nu a fost tocmai usor pentru tine. Frumusetea este tot ce ai nevoie acum, dar si o inspiratie pentru toate lucrurile pe care trebuie sa le faci in aceasta viata. Combinatia perfecta pentru tine este echilibrul, armonia si frumusetea. Pentru acest lucru, dar si pentru a fi fericita, este posibil sa fie nevoie sa apelezi la arta pentru a te exprima. Aminteste-ti de lectiile dure din 2017 si foloseste-te de acestea pentru a te motiva si pentru a fi mai puternica. Vei fi extrem de fericita in acest an, iar acest lucru se datoreaza faptului ca vei putea sa fii tu insati dupa mult timp.

4. Gemeni. Esti intr-o permanenta cautare a libertatii. Nu iti place sa depinzi de nimic si de nimeni. In 2018 vei reusi sa te eliberezi de aceste temeri, iar acest lucru iti va permite sa fii cu adevarat fericita. Vei privi lumea dintr-o perspectiva diferita si astfel iti vei da seama care sunt lucrurile care conteaza cu adevarat in viata. Aceasta atitudine pozitiva te va ajuta sa iti indeplinesti visurile, dar si sa te inconjori de persoanele care te apreciaza cu adevarat. Vei straluci de-a dreptul in 2018.