Cea mai buna reteta de paine de casa neframantata

Intr-un bol mai mare amestecam toate ingredientele uscate: faina cu drojdia si sarea. Daca doriti sa puneti seminte, acum le veti adauga si pe ele.Adaugam apa si amestecam cu o lingura de lemn sau o spatula pana se incorporeaza toata apa.

Acoperim bolul cu folie de plastic si lasam aluatul la dospit, la temperatura camerei 20 de ore, adica pina a doua zi.

Rabdare sa aveti ca nu veti regreta.

Chiar daca veti vedea ca incepe sa dospeasca mai repede, nu va speriati si nu ridicati folia... lasati aluatul sa dospeasca 20 de ore.

A doua zi dupa ce au trecut cele 20 de ore si aluatul are basici cu aer, la suprafata, pregatim cele necesare pentru coptul painii.

Pregatim un vas termorezistent cu capac si il ungem cu ulei. Punem in vas o hartie de copt si facem un locsor in care vom pune painea sa se coaca.

Pe o suprafata plana presaram faina si rasturnam aluatul de paine.Il presaram si pe el cu faina.Intindem aluatul cu mana , lateral si apoi il indoim in doua .

Adica indoim partea stanga , apoi partea dreapta o indoim (o pliem).

Intindem acum aluatul in sus si in jos doar cu mana.

Pliem partea de sus peste cea de jos, apoi cea de jos peste cea de sus si dam o farma aluatului.

Asezam aluatul in vas, punem capacul si mai lasam la dospit o ora jumatate. Dupa o ora si 10 minute preincalzim aragazul la 180 de grade. Dupa ce trec cele 20 de minute dam vasul la cuptor acoperit si coacem o ora, o ora si 10 minute pana cand painea este coapta.

Scoatem apoi capacul sa se rumeneasca painea frumos, o ungem cu putina ala si o mai lasam la cuptor 10-15 minute asa fara capac. Cred ca trebuia sa dau focul putin mai tare sa se rumeneasca si mai mult deasupra.

Cand e gata o scoatem din vas pe un gratar si o lasam sa se racoreasca cam 40 de minute, apoi o putem taia. Se vede si partea de desupt a paini cat de frumos e rumenita.

Dupa ce s-a racorit o puteti felia.

Obtineti o paine densa si satioasa cu o crusta crocanta .Pacat ca nu pot sa va redau si mirosul din casa de pine proaspata coapta in cuptor...

Pofta mare !



Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: