Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate, tuse si dureri

Ceai de ceapa. Istorie si origini



Ceapa este cultivata si folosita inca din antichitate. Ceaiul de ceapa salbatica era folosit de mamele din tribul Blackfeet pentru a transfera proprietatile sale benefice catre bebelusii lor. In schimb, tribul Cheyenne folosea ceaiul de ceapa pentru reduce durerile cauzate de bubele din cap.

Ceai de ceapa. Beneficii pentru sanatate



Substantele fitochimice din ceaiul de ceapa precum disulfidele, trisulfidele, cepaene si vinil-ditiina cresc eficacitatea vitaminei C in lupta impotriva toxinelor periculoase din organism. In plus, aminoacizii ajuta la eliminarea metalelor grele din corp, ceea ce inseamna ca sustin detoxifierea.

Ceai de ceapa. Sanatatea inimii



Tiosulfinatele din ceaiul de ceapa impiedica celulele rosii sa formeze cheaguri de sange, ceea ce inseamna reducerea riscului de blocare a unui vas de sange, care este una din cauzele principale ale afectiunilor inimii. Dialil disulfidul din ceapa poate reduce nivelul colesterolului si al trigliceridelor, adica scade riscul de boli cardiovasculare.

Ceai de ceapa. Diabet



Prezenta mineralelor si a compusilor sulfurosi din ceapa imbunatatesc activitatea insuline asigura o reducere graduala a nivelului de glucoza din muschi si celule. Pe de alta parte, flavonoidele si quercetina par a reduce nivelul zaharului care se acumuleaza in nervi si celulele rinichilor, la persoanele care au diabet de tip 2. Totusi, in cazul persoanelor sanatoase nivelul zaharului din sange nu este redus de catre ceaiul de ceapa.



