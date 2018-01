COD GALBEN de CEAŢĂ densă în mai multe judeţe. Situaţia traficului în ţară

COD GALBEN. Valabil de la : 03-01-2018 ora 6:45 până la : 03-01-2018 ora 9:00

In zona : Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Boghești, Corbița, Homocea, Ploscuțeni, Pufești, Ruginești, Tănăsoaia;

Județul Galați: Berești, Târgu Bujor, Tecuci, Bălăbănești, Bălășești, Băneasa, Berești-Meria, Brăhășești, Buciumeni, Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, Cosmești, Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Jorăști, Matca, Munteni, Negrilești, Nicorești, Oancea, Poiana, Priponești, Rădești, Smulți, Suceveni, Țepu, Valea Mărului, Vârlezi, Vlădești;

Județul Bacău: Corbasca, Dealu Morii, Găiceana, Glăvănești, Huruiești, Motoșeni, Podu Turcului, Sascut, Tătărăști, Urechești;

Județul Vaslui: Bârlad, Murgeni, Băcani, Banca, Blăgești, Bogdănești, Ciocani, Coroiești, Dodești, Epureni, Fălciu, Fruntișeni, Găgești, Grivița, Ivești, Mălușteni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonești, Șuletea, Tutova, Vinderei, Zorleni;

Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN. Valabil de la : 03-01-2018 ora 5:10 până la : 03-01-2018 ora 9:00



In zona : Județul Vrancea: Focșani, Bălești, Biliești, Bordești, Câmpineanca, Cârligele, Ciorăști, Cotești, Dumbrăveni, Garoafa, Golești, Gologanu, Gugești, Gura Caliței, Măicănești, Milcovul, Nănești, Obrejița, Popești, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăști, Suraia, Tâmboești, Tătăranu, Urechești, Vânători, Vulturu;

Județul Galați: Galați, Băleni, Barcea, Braniștea, Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănești, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Fundeni, Grivița, Independența, Ivești, Liești, Măstăcani, Movileni, Nămoloasa, Pechea, Piscu, Rediu, Scânteiești, Schela, Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Tulucești, Umbrărești, Vânători, Vlădești;



Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN. Valabil de la : 03-01-2018 ora 5:30 până la : 03-01-2018 ora 8:30

In zona : Județul Gorj: Motru, Rovinari, Tismana, Arcani, Bălești, Câlnic, Cătunele, Ciuperceni, Fărcășești, Glogova, Godinești, Mătăsari, Padeș, Peștișani, Slivilești, Telești;

Județul Mehedinți: Baia de Aramă, Bala, Florești, Isverna, Obârșia-Cloșani, Ponoarele, Șișești, Șovarna;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Traficul pe mai multe artere rutiere din judeţele Vrancea şi Gorj se desfăşoară îngreunat, în condiţii de ceaţă densă, anunţă Centrul Infotrafic, care reaminteşte şi că pe şase drumuri naţionale circulaţia este închisă.

"La această oră că traficul pe mai multe artere rutiere din judeţele Vrancea şi Gorj se desfăşoară îngreunat, în condiţii de ceaţă densă. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfătuim conducătorii auto care se deplasează în astfel de zone să manifeste prudenţă sporită la volan, să mărească distanţa de siguranţă faţă de vehiculele dinainte şi să nu se hazardeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic", anunţă Poliţia.

De asemenea, reaminteşte că există 6 drumuri naţionale cu circulaţia închisă, respectiv:

DN7C Transfăgărăşan între Piscu Negru (judeţul Argeş) şi Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, în perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Funcţionare nr. 524/2015;

DN67C Transalpina între Rânca (judeţul Gorj) şi Şugag (judeţul Alba), între kilometrii 35 şi 79, în perioada 01.11.2017 - 31.05.2018, conform dispoziţiilor de închidere în perioadele de iarnă şi primăvară;

DN66A între Câmpu lui Neag (judeţul Hunedoara) şi Cerna Sat (judeţul Gorj), pe tronsonul kilometric 47 - 88, până în data de 31.12.2017, din cauza alunecărilor de teren şi versanţi, căderilor de copaci sau cedărilor de terasament;

DN64 între Găneasa şi Pleşoiu (judeţul Olt), între kilometrii 34 şi 41, începând cu data de 22.06.2017, din cauza degradărilor apărute la podul de la kilometrul 36, situat peste Valea Negrişoara;

DN1R între Poiana Horea (judeţul Cluj) şi Mătişeşti (judeţul Alba), pe tronsonul kilometric 58 - 62, în perioada de iarnă, din cauza nivelului scăzut de viabilitate;

DN17D între Rodna (judeţul Bistriţa-Năsăud) şi Cârlibaba (judeţul Suceava), între kilometrii 86 şi 104, în perioada de iarnă, din cauza nivelului scăzut de viabilitate.