Ceaţă densă pe mai multe drumuri din Buzău, Vaslui şi Vrancea. Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să fie prudenţi în trafic

Pentru a preîntâmpina producerea unor accidente, poliţiştii îi sfătuiesc pe conducătorii auto care se deplasează în astfel de zone să manifeste prudenţă sporită la volan, să mărească distanţa de siguranţă faţă de vehiculele din faţă şi să nu se hazardeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic.



Totodată, meteorologii au emis o atenţionare cod galben de ceaţă până la ora 11.00, pentru mai multe zone din judeţele Vrancea şi Bacău. Potrivit ANM, ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, iar fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile judeţene, naţionale şi pe E85.



ANM a mai emis avertizări cod galben de ceaţă, valabile tot până la ora 11.00, pentru judeţele Vaslui şi Galaţi şi pentru unele zone din judeţele Iaşi şi Cluj. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, iar fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile naţionale şi judeţene.