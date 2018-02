Cei mai aprigi 9 dusmani ai erectiei

Iata cativa dintre cei mai aprigi dusmani ai erectiei:

1. Alcoolul

Poate crezi ca daca bei cateva pahare, te ajuta sa intri in starea potrivita, insa consumul excesiv are un efect contrar. Prea mult alcool poate interfera cu erectia, insa efectele sunt temporare. Vestea buna este ca un consum moderat de alcool, 1 – 2 pahare pe zi – poate avea efecte benefice asupra sanatati prin reducerea riscului de a dezvolta boli de inima. Iar acele riscuri sunt similare riscurilor disfunctiilor erectile.

2. Stresul

Nu este usor sa intri in starea potrivita pentru sex cand esti coplesit de resposabilitatile de acasa si de la serviciu. Iar stresul are o influenta nefasta asupra mai multor parti ale corpului, inclusiv asupra penisului. Gestioneaza stresul prin adoptarea unor obiceiuri care promoveaza starea de bine precum relaxarea, practicarea unui sport, somn suficient si cautatea unor ajutor profesional daca situatia o cere.

3. Medicamentatia

Continutul anumitor medicamente iti pot afecta performanta in dormitor. O multime de medicamente pot cauza disfunctii erectile, de la pastilele care regleaza tensiunea arteriala, la analgezice si antidepresive. In plus, amfetamina, cocaina si marijuana pot cauza probleme sexuale la barbati.

