Cei mai gelosi barbati in functie de zodie

Barbatul Berbec: Intrecere



Barbatului Berbec ii place competitia. Cand isi simte amenintata pozitia de "lider" face orice pentru a nu o pierde: cadouri scumpe, atentii etc. Va lua totul in serios si va trata problema cu onoare.



Barbatul Taur: Maniaco-depresiv



Cand sunt gelosi, Taurii fie sunt furiosi ca un tunet, dau cu pumnul in masa si sunt agresivi, fie sunt calmi, cu picioarele bine infipte in pamant. Mai exista si o a treia categorie din care fac parte barbatii suspiciosi. Tot timpul isi pun semne de intrebare si tot timpul isi spun "Dar daca?".



Barbatul Gemeni: Incurcaturi



Pentru Gemeni, gelozia aproape ca nu exista. Cu cat sunt mai multi barbati interesati de o femeie, cu atat ei si-o doresc mai mult. Si se pricep la asta. Suna de sute de ori, trimit mesaje, fac tot posibilul ca el sa fie alesul si nu alt barbat.



