Cel mai bine plătite oferte de muncă pentru cei care vor să lucreze patru sau şase ore pe zi

Un producător de carcase din fibră de carbon şi kevlar pentru telefoane inteligente angajează oameni dispuşi să modeleze manual carcasele de protecţie.

Angajatorul asigură calificare la locul de muncă. Posturile sunt disponibile şi în regim part-time, şi full-time, în funcţie de preferinţă, iar angajatorul caută pentru aceste locuri de muncă persoane energice, atente la detalii, perfecţioniste, răbdătoare, serioase.

Salariul oferit pentru normă de patru ore de muncă pe zi este de 1.500 de lei net pe lună, iar pentru normă întreagă - de 3.000 de lei net pe lună.

Informaţii suplimentare despre aceste locuri de muncă găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Un centru medical angajează recepţioneră pe care o ofertează cu salarii de 1.300 de lei pe lună pentru şase ore de muncă pe zi.

Candidata potrivită pentru acest post are bune abilităţi de comunicare şi de relaţionare, are cunoştinţe de engleză şi de lucru la PC, e organizată, orientată către rezolvarea problemelor, atentă la detalii. De asemenea, e serioasă, perseverentă, are gândire pozitivă şi iniţiativă.

Angajatorul oferă celei selectate pe acest post salarii de 1.300 de lei pe lună pentru normă de lucru de şase ore pe zi, bonusuri de sărbători şi program flexibil.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.