Cel mai controversat episod din viaţa lui Andrei Gheorghe

Realizatorul de emisiuni radio-tv Andrei Gheorghe a fost, pentru trei ore "tehnic", arestat, fiind acuzat ca este consumator de droguri. Gheorghe a fost chemat la Parchet intrucat o expertiza dispusa de procuror o indica pe vedeta TV drept dependenta de droguri.Acelasi procuror refuzase insa sa ia in consideratie o expertiza anterioara, facuta la solicitarea lui Gheorghe, si al carei rezultat fusese negativ. Date fiind rezultatele contradictorii ale celor doua buletine de analiza, Gheorghe a solicitat o expertiza medico-legala amanuntit. Procurorul Mircea Petrescu i-a refuzat solicitarea si a semnat mandatul de arestare, pentru o perioada de cinci zile.

Din acel moment, lui Andrei Gheorghe i-au fost ridicate actele si i s-a spus sa astepte, pe hol, confirmarea mandatului de arestare, cu interdictia de a se deplasa mai mult de 20 de pasi. Precizam ca, potrivit legii, mandatul de arestare devine valabil si se pune in executare abia dupa ce el este confirmat de seful ierarhic superior al procurorului care l-a emis. Motiv pentru care Parchetul, prin Biroul de presa, a negat tot timpul faptul ca s-ar fi produs arestarea lui Gheorghe. Dupa trei ore de analizare a probelor din dosar, procurorul George Muscalu, seful Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog, a decis sa nu confirme mandatul de arestare, apreciind ca lasarea in libertate a invinuitului nu prezinta pericol pentru ordinea publica. Vestea nu i-a dat-o lui Gheorghe procurorul care l-a vrut musai la zdup, cum ar fi trebuit dupa lege, ci o simpla secretara.

Andrei Gheorghe a parasit cladirea Parchetului la orele 13,30. "Mi s-a spus ca sunt arestat. Mi-am sunat mama si sotia si le-am spus, ca sa nu afle din alta parte. Dupa trei ore mandatul nu a fost confirmat. Consider ca este o hartuire", a declarat el pentru Adevărul. La cateva ore, Parchetul a emis un comunicat de presa cu numeroase omisiuni si inadvertente. Astfel, acolo se spune ca mandatul de arestare a fost emis "ca urmare a refuzului de a fi supus unui nou test si apreciind ca sunt indeplinite conditiile legale", desi lucrurile au stat exact invers: procurorul a fost cel care a refuzat o a treia expertiza.

Totodata, Parchetul a evitat sa spuna ceva despre prima expertiza, cu rezultat favorabil lui Gheorghe. Acuzatia formulata impotriva lui Andrei Gheorghe este de "detinere de droguri pentru consumul propriu". Pentru a putea fi acuzat de aceasta infractiune, drogul trebuie gasit asupra persoanei, in materialitatea lui: pliculet, biluta etc. Asupra lui Gheorghe nu s-a gasit niciodata asa ceva. Un alt element suspect in acest dosar este faptul ca in timp ce asa-zisul consumator este urmarit penal si primeste chiar un mandat, traficantul drogului, persoana care i-a adus lui Gheorghe tigara cu marijuana, are in dosar doar calitatea de "martor". Reamintim ca Parchetul s-a autosesizat in acest caz dupa un articol aparut in revista Star, ilustrat cu capturi video in care Andrei Gheorghe fuma o tigara cu marijuana oferita de o recenta cunostinta de-a sa.