Cel mai în formă fotbalist român al momentului şi-a dezvăluit secretul la 21 de ani: abstinenţă TOTALĂ

Fotbalistul de 21 de ani a fost dorit de AS Roma, însă conducerea clubului a decis să nu-l vândă momentan. Fostul jucător al celor de la Viitorul a dezvăluit care este secretul asecensiunii sale într-un interviu acordat presei din Belgia.

“Am început să lucrez cu o echipă de psihologi sportivi cu două luni înainte să ajung în Belgia. După ce am ajuns aici, i-am chemat lunar pe cheltuiala mea la Liege. Mă ajută să rămân pozitiv şi să lucrez să devin mai bun”, a declarat Răzvan Marin pentru La Meuse.

În spatele prestaţiilor foarte bune ale lui Răzvan Marin la Standard Liege stă şi o viaţă extrasportivă bine pusă la punct. “Nu am băut în viaţa mea alcool şi nici nu am mers în cluburi, deşi aş putea, când am două-trei zile libere. Mă gândesc însă că, în cariera pe care am ales-o, trebuie să faci multe sacrificii”, a mai precizat internaţionalul român.