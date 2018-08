Cele 3 zodii care vor avea o TOAMNA NEAGRĂ - Vor suferi cumplit şi vor fi înjunghiate în inimă de cei dragi

Taur

2018 are toate sansele sa se transforme in cel mai sumbru an din viata ta. Si trebuie sa fii pregatita sufleteste pentru asta asa incat vestile proaste sa nu te ia prin surprindere.

O boala, fie ca e vorba despre tine sau despre cineva din familie, iti da viata peste cap.

E multa durere la mijloc, iar tristetea provocata o vei depasi cu greu. Trebuie sa fii tare pentru a putea face fata tuturor necazurilor. Abia finalul de an aduce liniste si un strop de fericire.

Pana pe 07 Noiembrie, Uranus va tranzita Semnul tău solar, dinamizându-ţi personalitatea, felul de a fi şi felul în care te raportezi la ceilalţi şi la evenimentele cotidiene. Atributele tale caracteristice, calmul, răbdarea, perseverenţa, discreţia vor fi răscolite, înlăturate pe alocuri, ieşind la iveală o faţetă personală cu totul nouă. Controlează-ţi stările şi reacţiile, deoarece poţi strica relaţii şi situaţii bune.

Sănătatea rămâne în continuare vulnerabilă, deci e bine să fii prudent şi atent la semnalele corpului tău. Odihneşte-te conştient, adoptă o dietă potrivita şi ţine legătura cu diverşi specialişti în sănătate.

Foarte animat este segmentul socio-profesional, evidenţiindu-se conflictele deschise la locul de muncă, mai ales cu femeile. Ia aminte la tot ce se petrece în sfera profesională, pentru că se desfăşoară premisele a ceea ce va urma în anii următori.

Financiar, pentru Tauri nu sunt tranzite semnificative, totusi, banii lor vin mai usor din parteneriate/colaborari si in urma curajului de a-si urma ideile, oricat de indraznete ar fi. Profesional, insa, vor avea de facut ajustari serioase si isi vor da seama ca au acceptat cam mult sa se complaca in situatii neonorabile, asa ca e necesar sa schimbe radical niste aspecte in acest sens.