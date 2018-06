Cele 3 zodii care vor fi străluci în următoarele luni

Iata cine sunt cei care vor straluci cat de curand posibil, potrivit ele.ro.

Berbec

Viata amoroasa capata un avant nesperat in urmatoarele luni. Te simti in centrul atentiei vara aceasta, esti o diva, toti te apreciaza, toti te admira, iar tu ai de unde alege. Te indragostesti o data, de doua ori, esti plina de verva, ai multe de oferit si o energie cat pentru trei oameni la un loc. Se intrevede chiar o cerere in casatorie si e posibil ca aceasta idee sa te incite si sa faci rapid pasul cel mare, spre surprinderea tuturor.

Capricorn

Vara lui 2018 va fi sezonul in care iti vei duce un vis la indeplinire. Poate fi vorba despre un proiect personal la care ai muncit asiduu in ultima perioada. E posibil sa primesti o finantare asa incat sa il pui p picioare. Insa se poate chiar sa afli ca esti insarcinata, ca vei deveni in curand mama, iar asta vine ca o implinire totala a vietii tale, pentru ca una dintre menirile tale este chiar aceea de a avea copii.

Pesti

Incepi sezonul asa cum iti place tie mai mult, adica in vacanta. Esti plecata la mare, la soare, la distractie. Te bucuri de viata si asta vei continua sa faci toata vara lui 2018. Nimic nu iti va putea strica starea de spirit in urmatoarele luni, esti euforica si iti traiesti viata la cote maxime. Primesti si o veste buna, poate ca iti vei schimba locul de munca, vei primi un job mai interesant si mai bine platit.