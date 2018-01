Cele 5 stagii ale unei relaţii de cuplu. Tu în care eşti?

Psihologii, insa, au studiat amanuntit relatiile de cuplu si astfel si-au dat seama ca, indiferent de particularitatile fiecarei relatii in parte, exista 5 stagii prin care trece fiecare relatie. Iata care sunt acestea si ce presupun ele.

Aceste stagii pot dura minute, ore, ani, in functie de dinamica relatiei. De asemenea, relatiile nu sunt 100% lineare, fiecare cuplu putand trece din cand in cand prin cate o etapa, dupa care sa sara la cealalta, inainte si inapoi.

Tu in care stadiu crezi ca esti acum?

1. Alegerea

Este perioada in care Cupidon isi face meseria. Esti sau nu atras de o anumita persoana, din punct de vedere fizic, intrucat nu iti poti da seama de aspectele psihologice la prima vedere. Se pare ca acele calitati pe care le consideram ideale, par stralucitoare atunci cand intalnim un potential partener care le are. Asa apare atractia, un cutremur emotional care iti da de veste ca persoana din fata ta are potential.

2. Idealizarea

Este faza in care ti se pare ca partenerul este cel mai bun din lume, ca nu exista nimeni altul pe acest pamant care sa aiba aceste calitati. Ii idealizam calitatile, virtutile, nici nu-i observam imperfectiunile. In aceasta faza, restul universului NU mai exista. Momentul este cauzat de reactiile chimice de la nivelul creierului, unde se pompeaza de zor endorfine si oxitocine.

