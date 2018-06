Cele "7 zile de acasă": Cum sa cuminţeşti copilul în 7 zile

Iata ce sfaturi trebuie sa urmati in fiecare zi.

Disciplina ziua #1: Nu-l bagati in seama!

Una dintre cele mai frecvente greseli pe care le fac parintii este sa reactioneze imediat ce copilul a facut o prostie. Atat timp cat viata nu-i este pusa in pericol nu trebuie sa-l bagati in seama. Cu timpul, copilul invata ca de fiecare data cand face o „minune" (fie ca strica ceva, fie ca tipa, fie ca vorbeste sau se comporta urat), parintii ii acorda atentie. Chiar daca este la modul negativ, pentru el e tot atentie si, decat nimic, este bine si asa. Asadar, ideal este sa-i acordati atentie atunci cand face un lucru bun, sa-i spuneti cat de fericiti sunteti ca are acest comportament, cat de mandri sunteti de el.

Disciplina ziua #2: Fiti calmi!

Tot timpul trebuie sa fiti calmi, oricat de dificil vi s-ar parea. Cand copiii tipa ca nu le reuseste ceva, pastrati o atitudine pozitiva, incurajati-l sa treaca peste esec si sa caute noi solutii pentru rezolvarea problemelor. Daca, de exemplu, nu gaseste piesele potrivite pentru un lego sau un puzzle, nu-i spuneti „Daca nu esti in stare, lasa-te pagubas/ joaca-te cu altceva! Etc.", ci „Esti foarte bun la acest joc, dar cred ca trebuie sa gasesti alta piesa, in locul acesteia care se pare ca nu e potrivita!". Iar cand a reusit, felicitati-l si incurajati-l sa faca lucruri si mai complexe.

