Cele mai frustrante experienţe sexuale. Femeile spun ADEVĂRUL!

„Intotdeauna imi faci asta"

„De vreo luna ma intalneam cu un barbat insa nu ajunsesem inca in pat. Deciseseram sa nu ne grabim si sa facem sex doar in momentul in care vom fi amandoi pregatiti. Adunaseram, asadar, o cantitate importanta de tensiune sexuala. De ziua lui, dupa ce fuseseram impreuna la o petrecere intr-un bar am decis in mod spontan sa mergem acasa la el. Insa in momentul in care am intrat in camera lui am simtit ca-mi cade cerul i cap: nu avea pat ci doar o saltea intinsa pe jos si peste tot erau aruncate haine murdare, resturi de mancare si cutii de bere asa ca mirosea ingrozitor. Nu stiu nici acum cum nu am facut cale intoarsa: imi placea cu adevarat, mai era si ziua lui si, uneori, si in camera mea era dezordine asa ca doar l-am intrebat daca are cumva un cearsaf curat cu care sa acoperim salteaua. Dupa aceea, am indepartat de pat toate resturile si am incercat sa ignor orice altceva. Am inceput sa ne sarutam si ne sarutam si, brusc, l-am auzit pe tip plangand. A sarit de pe saltea complet dezbracat si a aprins lumina fara sa se opreasca din plans, in timp ce sexul lui era flasc. L-am rugat sa se calmeze, insa se purta ca si cum nu eram acolo. Apoi a inceput sa tipe la penisul lui:

Eu eram speriata pentru ca era cel mai nebunesc lucru care mi se intamplase in viata mea. Am incercat sa vorbesc cu el, sa spun ca se mai intampla unerori atunci cand bem prea mult. Din nou m-a ignorat. M-am imbracat rapid. In timp ce fugeam din camera, l-am vazut cu coada ochiului cum se dadea cu capul de perete. Apoi l-am auzit urland:. Bineinteles, mi-am zis, cat mai departe de tine cu atat mai bine!" (Thats_Somewhat_Raven)

Citeşte şi Lucruri neştiute despre dependenţa de sex

Campionul

„Ii faceam sex oral unui tip atragator, foarte bine dotat. Aproape de climax, el a inceput sa urle: . Apoi, a inchis ochii si a inceput sa sforaie. L-am strigat pe nume, insa nu mi-a raspuns. Pur si simplu dormea dus! Am fost atat de rusinata!"

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.