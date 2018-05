Cele mai incitante sfaturi despre sex pentru femei

Iata cele mai incitante sfaturi despre sex oferite de specialistii Cosmopolitan.com.

1. Chiloteii surpriza

Atunci cand partenerul tau nu este atent pune-ti chiloteii sexy in buzunarul lui. Dupa ce-i va gasi se va gandi numai la tine. Daca vrei si mai multa aventura, atunci cand sunteti in oras du-te la baie, scoate-ti lenjeria si fa tot posibilul sa afle. Poti sa "scapi" furculita si sa-l rogi pe el sa o ridice, in timp ce tu te asiguri sa-i oferi o priveliste pe cinste.

2. Fii directa

Iti place sa faci sex? Vrei sa faci sex? Atunci de ce te ascunzi!? Cand ai chef de sex, fii directa. Mangaie-ti partenerul, saruta-l, starneste-l. Iar la final, in loc de noapte buna ii poti oferi un sarut pasional care sa-l lase fara suflare si o mangaiere tandra la "bijuteriile de familie" ca sa-si aminteasca ce a fost si sa mai vrea si a doua zi.

