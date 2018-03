Cele mai mari frici ale primului an de părinte şi cum să le depăşeşti

Iata-le pe cele mai mari dintre ele, explicate de specialistii Parents.com.

1. Sa iesi cu copilul din casa

De ce? Te temi sa nu-l expui la germeni care il pot imbolnavi

De ce sa nu te mai temi? Daca cel mic stranuta sau te gandesti sa-l duci intr-un mediu aglomerat, ar fi mai bine sa nu il scoti din casa. Insa trebuie sa te gandesti ca bebelusul are nevoie de aer curat, iar tu ai nevoie de schimbarea mediului pentru a-ti revigora starea de spirit. In plus, bebelusii se dezvolta mai bine atunci cand primesc mai multi stimuli.

Sfatul medicului: Nu duce copilul in medii aglomerate mai devreme de 3 luni, in special in timpul iernii sau cand este sezon de gripa si raceli. Atunci cand te duci in vizita sau primesti musafiri, asigura-te ca toti cei care intra in contact cu bebelusul sunt sanatosi si s-au spalat temeinic pe maini. Daca prin preajma sunt copii mai mici (frati/surori, rude de alt grad sau prieteni), explica-le ca un bebelus trebuie, deocamdata, doar privit si nu atins.

2. Sa pui bebelusul pe burta

De ce? Te temi ca nu-i va placea si va incepe sa planga.

De ce sa nu te mai temi? Bebelusii petrec cea mai mare parte a timpului pe spate, deci va fi "o gura de aer" sa stea si intr-o alta pozitie.

Sfatul medicului: Un bebelus trebuie sa petreaca aproximativ 20 de minute pe zi si pe burta pentru a-si dezvolta muschii gatului, spatelui si pentru a se putea misca, rostogoli sau sta in fund. In plus, statul pe burta relaxeaza si ceafa bebelusului si astfel nu va mai aparea plagiocefalia (aplatizarea capului bebelusului). Daca bebelusului tau nu-i place sa stea pe burtica, ai grija sa il asezi in aceasta pozitie mai des, pe perioade mai scurte de timp. Pentru a face timpul petrecut pe burtica fascinant, asaza-I in jur jucarii colorate si alaturate-i-te in aceeasi pozitie. Daca tot nu-i place, incearca o pozitie de pilates: asaza-te pe spate si pune copilul pe burtica, pe burtica ta. Enjoy!

