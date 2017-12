Cele mai mari urgenţe medicale de Sărbători. Sfaturi ca să nu ajungi la spital

Sarbatorile de iarna sunt minunate. Este momentul in care te bucuri alaturi de membrii familiei si prietenii apropiati, sarbatoriti si sunteti recunoscatori pentru ceea ce aveti. Este, de asemenea, o oportunitate excelenta de a aprecia starea de sanatate pe care fiecare dintre voi o are. Insa tot in perioada sarbatorilor exista riscul mare de a a-ti compromite sanatatea din diverse motive.