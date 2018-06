Cele mai nebuneşti aventuri de-o noapte: "El avea 38 de ani, eu 21, ne-am cunoscut pe Facebook..."

KIM, 23 DE ANI

Ne-am cunoscut pe Tinder. El avea 38 de ani, eu 21. Am decis să ne vedem la prânz în Soho. În timp ce așteptam să vină comandă, el mi-a spus că are un fiu de 19 ani și că vrea să se asigure că lucrul ăsta nu mă face să mă simt inconfortabil, pentru că am aproape aceeași vârstă ca el. Eram așa de atrasă de el încât nu mi-a păsat și, după ce-am luat prânzul, ne-am dus la casa lui din Hackney, care era plină cu obiecte nebunești de artă. Când am ajuns, a turnat și niște gin și tonic și a dat fuga să pregătească cada și să aprindă niște lumânări.

Ieșim din cadă și el pune un disc cu Prince și face și un foc în șemineu. Facem sex pe un covor, lângă foc, apoi el vine cu niște băutură. Tragem pe nas și ne iubim până la miezul nopții. După care, ne mutăm în dormitor și o luăm de la capăt. În următoarea zi, primesc un SMS de la el cum că trece printr-o criză a vârstei de mijloc și că nu ar trebui să umble cu fete de-o vârstă cu fiul lui. N-a mai scos un cuvânt de atunci.

NICK, 25 DE ANI

Eram student, la o petrecere, și toți tipii voiau să se combine cu tipa asta care semăna cu Sasha Grey. Toată lumea era putred de bogată – ea era prietena unui amic care locuia lângă casa lui John Terry. În fine, cântau la o chitară acustică în jurul unui foc de tabără și tipul ăsta dădea bere pe gât și încearcă să se bage în seamă cu tipa. Într-un final, ni se taie filmul și adormim cu toții într-un dormitor. Pe la cinci dimineața, mă dau jos din pat să merg la baie, când ea bate la ușa din spatele meu. O las să intre. Nici măcar nu mi-am scos-o din pantaloni, că ea se și apucă să mi-o sărute și într-un final ne iubim în baie, cu gândul că nu ne aude nimeni. Ne terminăm treaba și ne întoarcem în pat, dar ne dăm seama repede că erau cu toții treji și râdeau. Se pare că ei dormeau de cealaltă parte a peretelui.

SASHA, 25 DE ANI

Îl vedeam des pe tipul ăsta pe contul meu de Snapchat. Mă întreba mereu ce faci? și răspundea la selfie-urile mele cu emoticoane. După ce a făcut asta două săptămâni, l-am invitat pe la mine. Era așa de drăguț; față frumoasă, zâmbet demențial, era superb. A ieşit pasional... Îmi vedeam de treaba mea pe telefon, când el mă întreabă: „Ai cumva un șervețel umed?". Așa că iau un șervețel umed din spatele meu, cu gândul că poate vrea să se curețe puțin, dar când mă întorc să mă uit la el, văd că a scos un cuțit IMENS – cel mai mare cuțit pe care l-am văzut în viața mea. Îi dau șervețelul și nu spun nimic, pentru că nu știu ce ar fi de spus. La mine în pat e un tip care își ascute o macetă, la dracu'. Se ridică, o bagă în mâneca de la bluză, termină de îmbrăcat, își îndeasă cuțitul în pantaloni și mă întreabă dacă vreau ceva de la magazin.

După ce pleacă, îmi dau seama că și-a uitat iPhone-ul, așa că mă duc la colegii mei de cameră și le spun ce se întâmplă. Unul dintre el a zis ceva de genul: „Tipul ăla nu mai intră în casa asta", ceea ce nu mi s-a părut deplasat, dar telefonul lui era încă la mine. O jumătate de oră mai târziu, el se întoarce. Unul dintre colegii mei îi dă telefonul și îi spune să plece. O jumătate de oră după faza aia, primesc un mesaj pe Snapchat de la el în care îmi spunea: „Scuze, a trebuit să plec la magazin". Și asta a fost. Nu l-am mai văzut niciodată. Pe el sau pe maceta lui.

SEB, 29 DE ANI

Tocmai ajunsesem acasă de la muncă într-o seară. Făcusem un duș și eram pregătită să mă tolănesc pe canapea ca să mă uit la Eastenders când mi-a sunat telefonul. Era o tipă cu care vorbisem puțin pe Tinder, dar nu ne văzuserăm niciodată. Am răspuns și era foarte agitată. Mă ruga să merg la ea acasă și s-o ajut pentru că cineva încerca să intre prin efracție. În timp ce mă întrebam ce dracului să fac, mi-a venit ideea că poate era doar excitată și voia s-o rezolv. Nu prea aveam chef, dar penisul meu a învins într-un final. M-am urcat în mașină și am condus într-o zonă cu un cod poștal de Twickenham. De acolo, totul a devenit din ce în ce mai ciudat. Mai întâi, mi-a spus să ne vedem pe o bancă, aproape de casa ei, apoi mi-a dat indicații să merg într-o parcare dintr-un centru comercial și să-mi parchez mașina acolo.

Parchez și o urmăresc până la malul unei ape. Ea începe să răsucească o roată mare de metal pe un stâlp de lemn, care aduce o plută mică, și apoi face același lucru ca să ne treacă peste apă. Acum suntem practic pe cealaltă parte, pe o insulă mică cu case din lemn. Ajungem la ea acasă și îmi dau seama repede că este de fapt casa părinților ei. O întâlnesc pe mama ei vitregă și totul este stânjenitor. Mergem în camera ei și îmi explică că taică-său e un alcoolic, că n-o să fie acasă până la trei dimineața și că oricum n-o să se trezească decât după ce vom fi plecat, așa că totul e în regulă, n-avem șanse să dăm nas în nas cu el. Deschide o sticlă de vin, abia vorbim câteva ceva și apoi ne iubim. După care zice că vrea să meargă la duș. Mă întreabă dacă vreau să merg cu ea, dar ceva îmi spune că nu e o idee bună.

Dintr-odată se deschide ușa casei și apare în prag tatăl ei, cu trei ore mai devreme. Îl aud cum mormăie „Cine dracu' face duș la ora asta?". Deschide ușa de la baie și încep să țipe unul la altul. Eu sunt de cealaltă parte a unei uși subțiri, fără zăvor și tot ce îmi trece prin cap e la dracu', la dracu', la dracu'. Încerc să mă îmbrac în liniște, în caz că intră, înjurând dormitorul ăla mic și dubios pentru că n-are ferestre pe care să ies. Într-un final, nu intră, dar a trebuit să-i ascult certându-se despre cum eu eram acolo de 40 de minute. Până la urmă, după o altă jumătate de oră de stat în bucătăria de lângă camera ei, deschizând și închizând sertare, taică-său s-a dus la culcare. M-am strecurat afară la șase dimineață, am traversat apa și m-am îndreptat spre mașină, care era înconjurată de 30 de oameni în lycra, cu un casetofon din care bubuia muzica house, în timpul unei sesiuni de aerobic în zori de zi. M-am urcat în mașină, am condus spre casă și am mers și la un drive-thru McDonald's.

