Cele mai neinspirate lucruri la care te gândeşti când faci sex

Iata cele mai neinspirate lucruri la care te poti gandi in timp ce faci sex, potrivit site-ului thefrisky.com:

1. La parintii tai facand sex

Este foarte posibil sa-ti fi auzit parintii facand sex, poate chiar sa-i fi si vazut intr-o ipostaza mai putin "decenta" cand erai mic. Iar in capul tau s-au format zeci de mii de idei despre ce s-ar fi putut petrece acolo. Cu siguranta nu gasesti nimic sexy in asta. Si atunci sa te gandesti la asa ceva, taman cand tu faci sex?!

2. La scene horror din filme

Este Ok sa ai in minte imagini sexy, insa daca te gandesti la Christian Bale in "American Psycho" zdrobind capul prostituatelor cu care se distrase cu ceva timp inainte, asta nu mai e sexy deloc.

