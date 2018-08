Cele mai noi mituri despre sex. Ce e adevarat si ce e fals

1. Multe femei ajung la orgasm in timpul penetrarii



Fals



Mai putin de 30% din urmasele Evei ajung la orgasm doar prin penetrare. Cele mai multe dintre ele au nevoie de stimulare a clitorisului pentru a experimenta climaxul, ceea ce nu este posibil doar prin penetrare. Tocmai de aceea, daca iubita ta nu ajunge la orgasm in timpul partidei de sex, atunci stimuleaza-i mai mut clitorisul.



2. Televizorul in dormitor are un efect negativ asupra vietii voastre sexuale



Adevarat



Un studiu italian a descoperit ca membrii cuplurilor care au televizor in dormitor fac mai putin sex decat cei care nu au un astfel de aparat in camera respectiva. Dormitorul ar trebui rezervat doar pentru somn si sex.



3. Sfarcul este zona cea mai excitanta pentru o femeie



Fals



Fiecare femeie este diferita. Ceea ce excita pe una ar putea s-o lase indiferenta pe alta. Unele dintre cele mai sensibile parti ale corpului sunt sfarcurile, gatul, interiorul coapselor si clitorisul.



Cea mai buna modalitate de a afla ce o excita este sa incerci sa o atingi in diverse zone ale corpului in timpul preludiului sau al partidei de sex si sa urmaresti modul in care iti raspunde. Sau ai putea sa o intrebi direct unde ii place sa fie atinsa.



