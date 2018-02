Cele mai periculoase combinaţii de medicamente şi alimente

Iata, asadar, cele mai periculoase combinatii de medicamente si alimente.

Limete si medicamente impotriva tusei

Poate ca ai auzit ca nu este indicat sa bei suc de grapefruit atunci cand iei statine, medicamente pentru reducerea colesterolului. Insa limetele si pomelo pot bloca o enzima care descompune statinele si alte medicamente, inclusiv cele care combat tusea. Pentru ca mai apoi medicamentele ajung in sange creste riscul de efecte secundare, sustine Mary Ellen Gullickson, farmacist la Marshfield Clinic in Wisconsin. In cazul dextrometorfanului, printre efectele secundare se numara halucinatiile si somnolenta; iar in cazul statinelor muschii pot fi afectati grav. Efectele cauzate de fructe pot dura una, doua zile, asa ca este cel mai bine sa le eviti atunci cand iei aceste medicamente.

Lactatele si antibioticele

Unele antibiotice intra in „conflict" cu calciul, fierul si celalalte minerale care se gasesc in lactate. „Iar acest lucru previne absorbtia antibioticelor, ceea ce inseamna ca le este afectata abilitatea de a lupta impotriva infectiilor", subliniaza Gullickson. Asa ca, data viitoare cand ti se prescriu antibiotice imporiva acneei sau a unei infectii, intreaba medicul daca medicamentele intra in clasa tetraciclinei. Daca raspunsul este pozitiv, evita laptele, iaurtul si branza cu doua ore inainte de a lua pastilele. De asemenea, ai putea intreba farmacistul in legatura cu cel mai potrivit timp de a lua mutivitaminele cu minerale – care pot avea un efect similar asupra antibioticelor precum lactatele.

