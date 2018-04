Cele mai potrivite poziţii pentru fiecare încăpere din casă

1. Baia

Da, un dus poate duce catre ceva… foarte fierbinte. Stai in picioare, sprijinita cu mainile de peretele dusului, si usor aplecata, astfel incat partenerul sa te poata penetra pe la spate. Daca dusul ti se pare prea periculos sau alunecos, foloseste toaleta: partenerul se aseaza pe scaunul de toaleta, iar tu il incaleci, incolacindu-i talia cu picioarele.

2. Bucataria

Se spune ca barbatii sunt innebuniti sa faca sex in bucatarie, fiindca asociaza placerea carnala cu placerea mancatului si a gustului. Urca-te pe blatul din bucatarie, cu fundul, si incruciseaza-ti picioarele in jurul taliei lui. Pentru variatie, stai in picioare si sprijina-te de blat, in timp ce el te penetreaza pe la spate. Masina de sapalat poate face minuni pentru orgasmul tau. Aseaza-te pe masina de sapalt cand atinge programul de centrifugare si fa sex in acest timp. Vibratiile va vor da o reala mana de ajutor.

