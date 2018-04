Cele mai sănătoase alimente pentru inimă

Afecțiunile inimii sunt corelate, de asemenea, cu un nivel crescut al colesterolului sau cu o tensiune arterială mare. Astfel, sportul nu este de ajuns pentru a avea o inimă sănătoasă, ci și alimentația.

Nucile împiedică îngroşarea arterelor

Nucile sunt bogate în acizi grași omega-3, vitamina E, magneziu, fibre solubile, grăsimi nesaturate. Consumate după fiecare masă, aceste fructe împiedică îngroşarea arterelor şi previn bolile de inimă. Opt nuci pe zi vă ţin arterele flexibile, inima sănătoasă şi previn apariţia atacului vascular cerebral.



Cartofii protejează sistemul cardiovascular



Cartofii dulci sunt o sursă excelentă de vitamina A, nutrient esenţial care protejează ochii, pielea, sitemul cardiovascular. Vitamina A este sintetizată din beta-caroten, care se mai găseşte în morcovi şi pepene galben.



Migdalele reduc colesterolul rău



Migdalele sunt alimente deosebit de sănătoase. Reduc colesterolul rău – LDL şi cresc colesterolul bun - HDL, echilibrează grăsimile din sânge, reduc riscul de boli cardiovasculare şi sindrom metabolic.



Semințele de in scad tensiunea arterială



Semințele de in conțin acizi grași omega-3, fibre și fitoestrogeni și proteine. Ajută la scăderea tensiunii, la reducerea nivelului de colesterol şi de trigliceride.



De asemenea, semințele de in ajută şi la prevenirea formării cheagurilor de sânge, scăzând riscul de infarct şi de atac vascular cerebral.

Uleiul de măsline scade riscul de infarct



Uleiul de măsline este unul dintre cele mai sănătoase uleiuri pentru consum. Astfel, consumul regulat de ulei de măsline aduce beneficii importante pentru sănătate. Potrivit studiilor, 4 linguriţe pe zi sunt îndeajuns pentru a scădea semnificativ riscul de infarct în doar 6 săptămâni.

